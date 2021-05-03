Бензовоз взорвался и загорелся на Тюменской трассе

Отмечается, что присутствует угроза взрыва. К 19.02 грузовик с пудрой был потушен, он находится в ста метрах от места аварии. На месте происшествия работают 23 огнеборца и восемь пожарных автомобилей. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.