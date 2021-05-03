Бензовоз взорвался и загорелся на Тюменской трассе

Бензовоз взорвался и загорелся на Тюменской трассе
Бензовоз взорвался и загорелся на Тюменской трассе
Сегодня, 19:53ПроисшествияФото: E1.ru
Бензовоз и два грузовика загорелись на Тюменской трассе. Очевидцы сообщали о взрывах. В сторону Екатеринбурга образовалась пробка.

Вызов поступил на пульт оператора в 18.35. Произошло ДТП на дублера Сибирского тракта между тремя грузовыми автомобилями. В одной из фур перевозился груз, характеризуемый как опасный -алюминиевая пудра.

Фото:E1.ru

Отмечается, что присутствует угроза взрыва. К 19.02 грузовик с пудрой был потушен, он находится в ста метрах от места аварии. На месте происшествия работают 23 огнеборца и восемь пожарных автомобилей. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.

Очевидцы сообщили, что на месте происшествия были слышны взрывы.

Напомним, 24 апреля сообщалось, как на Серовском тракте грузовик сбил пешеходный мост. Строение рухнуло на проезжую часть и перегородило проезд.

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