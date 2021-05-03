Мать избила 12-летнего школьника в Ивделе

Мать избила 12-летнего школьника в Ивделе
Мать избила 12-летнего школьника в Ивделе
Сегодня, 18:09ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Многодетная мать нанесла телесные повреждения своему 12-летнему сыну в Ивделе.

В настоящий момент женщина является матерью троих детей. Самому младшему еще не исполнился один год.

Свердловчанке 33 года. Она нанесла своему ребенку травмы, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера в правоохранительных органах.

Полиция провела проверку, материалы были направлены для рассмотрения в Следственный комитет. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела, сообщил источник.

Напомним, в Асбесте захлебнулась девочка 2020 года рождения. Её мать решила искупать ребенка в ванной и отлучилась на несколько минут, чтобы развешать белье. Когда она вернулась, то нашла девочку без признаков жизни. Малышка была доставлена в ОДКБ № 1 в Екатеринбурге. У нее диагностировано утопление в пресной воде.

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