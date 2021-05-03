Мать избила 12-летнего школьника в Ивделе

В настоящий момент женщина является матерью троих детей. Самому младшему еще не исполнился один год.
Свердловчанке 33 года. Она нанесла своему ребенку травмы, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера в правоохранительных органах.
Полиция провела проверку, материалы были направлены для рассмотрения в Следственный комитет. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела, сообщил источник.
Напомним, в Асбесте захлебнулась девочка 2020 года рождения. Её мать решила искупать ребенка в ванной и отлучилась на несколько минут, чтобы развешать белье. Когда она вернулась, то нашла девочку без признаков жизни. Малышка была доставлена в ОДКБ № 1 в Екатеринбурге. У нее диагностировано утопление в пресной воде.