Мать избила 12-летнего школьника в Ивделе

Напомним, в Асбесте захлебнулась девочка 2020 года рождения. Её мать решила искупать ребенка в ванной и отлучилась на несколько минут, чтобы развешать белье. Когда она вернулась, то нашла девочку без признаков жизни. Малышка была доставлена в ОДКБ № 1 в Екатеринбурге. У нее диагностировано утопление в пресной воде.