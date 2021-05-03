«Окно высыпалось на пассажиров»: в Екатеринбурге автобус столкнулся со спецтехникой

«Окно высыпалось на пассажиров»: в Екатеринбурге автобус столкнулся со спецтехникой
«Окно высыпалось на пассажиров»: в Екатеринбурге автобус столкнулся со спецтехникой
Сегодня, 15:21ПроисшествияФото: E1.RU
Водитель автобуса столкнулся со спецтехникой в Екатеринбурге. Очевидцы рассказали, что из-за удара окно общественного транспорта посыпалось на пассажиров.

Инцидент случился утром 3 мая, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. Автобус двигался по маршруту 018 и столкнулся со спецтехникой, которая моет асфальт.

Окно высыпалось на пассажиров. Пострадавшие — молодая пара,рассказали очевидцы изданию Е1.

По их словам, у мужчины все лицо было изрезано стеклами, а девушка порезала руку, однако уральцы отказались от помощи.

В ГИБДД Екатеринбурга отметили, что им сообщение о данном ДТП не поступало.

Напомним, 2 мая в Екатеринбурге в аварии получил травмы 17-летний пассажир такси. Он был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом — черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Сюжеты:
Екатеринбург
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