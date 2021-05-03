Свыше трех часов 38 спасателей тушили огонь в торговом комплексе в Арамиле

Свыше трех часов 38 спасателей тушили огонь в торговом комплексе в Арамиле
Свыше трех часов 38 спасателей тушили огонь в торговом комплексе в Арамиле
Сегодня, 10:20ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Крыша торгового комплекса «Сельский привоз» загорелась в Арамиле. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Происшествие случилось ночью 3 мая. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 02.25. В результате 38 спасателей и 14 единиц техники больше трех часов пытались потушить огонь. Также на месте инцидента были созданы три боевых участка и штаб пожаротушения. Отмечается, что тушение осложнялось большой горючей загрузкой и особенностями конструкции здания.

В 04.59 пожар был локализован, а в 05.36 ликвидировано открытое горение. Обошлось без пострадавших.

Напомним, 1 мая в Нижнем Тагиле и пригороде сотрудники МЧС 13 раз выезжали на тушение загоревшейся травы.

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Свердловская областьпроисшествиепожарарамиль
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