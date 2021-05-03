Свыше трех часов 38 спасателей тушили огонь в торговом комплексе в Арамиле

Происшествие случилось ночью 3 мая. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 02.25. В результате 38 спасателей и 14 единиц техники больше трех часов пытались потушить огонь. Также на месте инцидента были созданы три боевых участка и штаб пожаротушения. Отмечается, что тушение осложнялось большой горючей загрузкой и особенностями конструкции здания.