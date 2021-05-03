Ушел из жизни народный артист Ефим Каменецкий

Артист умер в больнице Санкт-Петербурга ночью 3 мая, сообщает ТАСС.
Более 60 лет своей жизни он посвятил сцене. 1958 г. – окончил Государственный Педагогический Институт в Пензе. Затем выступал на сценах Пензенского областного драматического театра, Казанского ТЮЗа, Казанского государственного БДТ им. Качалова, Рижского театра Русской Драмы, Ленинградского театра им. Ленсовета, Малого Драматического театра, театра им.В.Ф.Комиссаржевской, пишет пресс-служба театра Комиссаржевской.
В 1977 году получил звание народного артиста РСФСР, в 2008 году стал народным артистом России.