Ушел из жизни народный артист Ефим Каменецкий

Ушел из жизни народный артист Ефим Каменецкий
Ушел из жизни народный артист Ефим Каменецкий
Сегодня, 18:56ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В возрасте 85 лет скончался народный артист России Ефим Каменецкий.

Артист умер в больнице Санкт-Петербурга ночью 3 мая, сообщает ТАСС.

Фото:Пресс-служба театра Комиссаржевской

Более 60 лет своей жизни он посвятил сцене. 1958 г. – окончил Государственный Педагогический Институт в Пензе. Затем выступал на сценах Пензенского областного драматического театра, Казанского ТЮЗа, Казанского государственного БДТ им. Качалова, Рижского театра Русской Драмы, Ленинградского театра им. Ленсовета, Малого Драматического театра, театра им.В.Ф.Комиссаржевской, пишет пресс-служба театра Комиссаржевской.

В 1977 году получил звание народного артиста РСФСР, в 2008 году стал народным артистом России.

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