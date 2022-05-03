3 человека погибли на свердловской трассе после столкновения с груженым щебнем МАЗом

3 человека погибли на свердловской трассе после столкновения с груженым щебнем МАЗом
3 человека погибли на свердловской трассе после столкновения с груженым щебнем МАЗом
Сегодня, 12:55ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
3 человека, ехавшие в Chevrolet Aveo, погибли на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с груженым щебнем МАЗом.

Авария произошла 3 мая около 2.00. За рулем иномарки находился 21-летний водитель. Также погибла 17-летняя пассажирка, личность еще одного пассажира устанавливается.

После столкновения грузовик, груженый щебнем, съехал в кювет, и 24 тонны груза рассыпались в лесу. По словам водителя, когда он ехал на разгрузку, внезапно навстречу выехал легковой автомобиль. Экстренное торможение не помогло избежать аварии.

Фото:УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД выяснили, что у водителя Chevrolet стаж вождения три года. За это время он ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Будет проведена экспертиза, чтобы выяснить был ли молодой человек трезвым за рулем.

Водитель МАЗа за шесть лет вождения 10 раз привлекался к административной ответственности. В момент ДТП он был трезв, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, в начале апреля под поселком Белоярский в ДТП с КАМАЗом погибли три человека. Водитель Hyundai во время снегопада не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

Сюжеты:
Новости УрФО
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