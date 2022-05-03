Екатеринбуржец «заминировал» башню и завод с урановыми хвостами в Невьянске

Екатеринбуржец «заминировал» башню и завод с урановыми хвостами в Невьянске
Екатеринбуржец «заминировал» башню и завод с урановыми хвостами в Невьянске
Сегодня, 17:38ПроисшествияФото: pixabay.com
Житель Невьянска передал правоохранительным органам Екатеринбурга два ложных сигнала о минировании зданий на майских праздниках. На ранее судимого гражданина завели уголовное дело.

39-летний житель Невьянска, проживающий в Екатеринбурге «заминировал» башню и завод с урановыми хвостами в Невьянске. Злоумышленник сообщил о минировании Невьянской башни ночью 2 мая.

Известно, что нарушитель закона совершил данное действо в состоянии наркотического опьянения, сообщает «КП-Екатеринбург».

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, но ничего опасного здесь не увидели. Осмотр территории был окончен в 4 часа утра.

Чуть позже, тоже в майские праздники, на Уральский электрохимический комбинат, где хранятся урановые хвосты, поступило сообщение о минировании.

Силовики выяснили, что угрозы на самом деле не было, а ложное сообщение передал тот же 39-летний житель Невьянска.

Мужчину задержали, завели на него уголовное дело и отпустили, выбрав меру пресечения в виде подписке о невыезде. Ранее злоумышленник был судим шесть раз.

Сюжеты:
Новости УрФО
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