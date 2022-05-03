Екатеринбуржец «заминировал» башню и завод с урановыми хвостами в Невьянске

39-летний житель Невьянска, проживающий в Екатеринбурге «заминировал» башню и завод с урановыми хвостами в Невьянске. Злоумышленник сообщил о минировании Невьянской башни ночью 2 мая.
Известно, что нарушитель закона совершил данное действо в состоянии наркотического опьянения, сообщает «КП-Екатеринбург».
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, но ничего опасного здесь не увидели. Осмотр территории был окончен в 4 часа утра.
Чуть позже, тоже в майские праздники, на Уральский электрохимический комбинат, где хранятся урановые хвосты, поступило сообщение о минировании.
Силовики выяснили, что угрозы на самом деле не было, а ложное сообщение передал тот же 39-летний житель Невьянска.
Мужчину задержали, завели на него уголовное дело и отпустили, выбрав меру пресечения в виде подписке о невыезде. Ранее злоумышленник был судим шесть раз.