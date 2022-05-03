Молодой хоккеист застрелен из ружья в баре в Челябинской области

Стрелок был найден и задержан по горячим следам. В совершении убийства он сознался. Выяснилось, что задержанный имеет три судимости. Ружье, из которого он застрелил хоккеиста, оказалось незарегистрированным. Сейчас мужчина находится в СИЗО.