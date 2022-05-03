Молодой хоккеист застрелен из ружья в баре в Челябинской области

Молодой хоккеист застрелен из ружья в баре в Челябинской области
Молодой хоккеист застрелен из ружья в баре в Челябинской области
Сегодня, 15:55ПроисшествияФото: 1МI
26-летнего хоккеиста убил неизвестный из охотничьего ружья в баре «Перекресток». Происшествие случилось в челябинском поселке Бреды.

Молодой человек находился в баре с компанией своих друзей. В какой-то момент между ним и еще одним посетителем заведения случился конфликт из-за того, что одна компания упрекнула другую в шумном поведении.

Между спортсменом и неизвестным посетителем завязалась драка. Далее оппонент хоккеиста отправился домой и вскоре, вернувшись обратно в бар с охотничьим ружьем, застрелил его. После чего сел в машину и скрылся, пишет «КП-спорт».

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Стрелок был найден и задержан по горячим следам. В совершении убийства он сознался. Выяснилось, что задержанный имеет три судимости. Ружье, из которого он застрелил хоккеиста, оказалось незарегистрированным. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Напомним, в Нижнем Тагиле один из местных жителей убил своего друга, приревновав к нему свою жену. Суд приговорил его к 13 годам тюрьмы.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
происшествиеубийстворужьепоселокЧелябинская областьбархоккеист
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы