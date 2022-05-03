Молодой хоккеист застрелен из ружья в баре в Челябинской области

Молодой человек находился в баре с компанией своих друзей. В какой-то момент между ним и еще одним посетителем заведения случился конфликт из-за того, что одна компания упрекнула другую в шумном поведении.
Между спортсменом и неизвестным посетителем завязалась драка. Далее оппонент хоккеиста отправился домой и вскоре, вернувшись обратно в бар с охотничьим ружьем, застрелил его. После чего сел в машину и скрылся, пишет «КП-спорт».
Пострадавший скончался на месте происшествия.
Стрелок был найден и задержан по горячим следам. В совершении убийства он сознался. Выяснилось, что задержанный имеет три судимости. Ружье, из которого он застрелил хоккеиста, оказалось незарегистрированным. Сейчас мужчина находится в СИЗО.
Напомним, в Нижнем Тагиле один из местных жителей убил своего друга, приревновав к нему свою жену. Суд приговорил его к 13 годам тюрьмы.