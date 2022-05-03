Подросток ушёл из дома в Нижнем Тагиле и не вернулся

Подросток ушёл из дома в Нижнем Тагиле и не вернулся
Подросток ушёл из дома в Нижнем Тагиле и не вернулся
Сегодня, 18:41Происшествия
17-летний Далдин Ярослав вышел из дома на ул. Ломоносова в Нижнем Тагиле 1 мая и до сих пор не вернулся. Заявление о пропаже написал его отец.

В Нижнем Тагиле ищут пропавшего подростка 17-летнего Дылдина Ярослава. Тинейджер не выходит на связь с 30 апреля.

По данным «Инцидент Нижний Тагил», родственница юноши сообщила им, что мать пропавшего сейчас находится в госпитали на сохранении беременности.

Среди примет подростка – рост приблизительно от 172 до 175 см, телосложение — среднее. Глаза серо-голубые, волосы каштановые. На щеке есть большой шрам. Юноша может быть одет в жёлтую ветровку и черное трико.

Заявление об исчезновении подростка в полицию подал его отец. Он рассказал, что мальчик ушел из дома по улице Ломоносова еще 1 мая. Всех тех, кто знает что-либо о местонахождении Ярослава, просят звонить по тел.: 8 (3435) 97- 64- 02, либо по 02.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
поискпропалподросток
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы