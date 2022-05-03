Подросток ушёл из дома в Нижнем Тагиле и не вернулся

17-летний Далдин Ярослав вышел из дома на ул. Ломоносова в Нижнем Тагиле 1 мая и до сих пор не вернулся. Заявление о пропаже написал его отец.

В Нижнем Тагиле ищут пропавшего подростка 17-летнего Дылдина Ярослава. Тинейджер не выходит на связь с 30 апреля. По данным «Инцидент Нижний Тагил», родственница юноши сообщила им, что мать пропавшего сейчас находится в госпитали на сохранении беременности. Среди примет подростка – рост приблизительно от 172 до 175 см, телосложение — среднее. Глаза серо-голубые, волосы каштановые. На щеке есть большой шрам. Юноша может быть одет в жёлтую ветровку и черное трико. Заявление об исчезновении подростка в полицию подал его отец. Он рассказал, что мальчик ушел из дома по улице Ломоносова еще 1 мая. Всех тех, кто знает что-либо о местонахождении Ярослава, просят звонить по тел.: 8 (3435) 97- 64- 02, либо по 02.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter