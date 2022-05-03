Склад с учебниками площадью 34 тысячи квадратных метра сгорел в Подмосковье

Склад с учебниками площадью 34 тысячи квадратных метра сгорел в Подмосковье
Склад с учебниками площадью 34 тысячи квадратных метра сгорел в Подмосковье
Сегодня, 11:41ПроисшествияФото: 1MI
Склад издания «Просвещения» загорелся в Московской области 3 мая. Огонь охватил площадь 34 тысячи квадратных метра.

В тушении пожара были задействованы 33 единицы спецтехники и около 100 огнеборцев. Пожарным удалось потушить склад на Кудиновском шоссе через несколько часов, сообщают «РИА Новости».

Напомним, в Свердловской области с 30 апреля введен особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено разводить открытый огонь, жарить шашлыки и сжигать мусор. Сотрудники МЧС вместе с волонтерами проводят рейды в садах и частном секторе. Так, в Нижнем Тагиле первые штрафы от двух до четырех тысяч рублей получили нарушители в коллективных садах на Монзино.

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