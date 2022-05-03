Склад с учебниками площадью 34 тысячи квадратных метра сгорел в Подмосковье

Напомним, в Свердловской области с 30 апреля введен особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено разводить открытый огонь, жарить шашлыки и сжигать мусор. Сотрудники МЧС вместе с волонтерами проводят рейды в садах и частном секторе. Так, в Нижнем Тагиле первые штрафы от двух до четырех тысяч рублей получили нарушители в коллективных садах на Монзино.