Стало известно имя главного подозреваемого в расправе над сотрудницей полиции

Стало известно имя главного подозреваемого в расправе над сотрудницей полиции
Стало известно имя главного подозреваемого в расправе над сотрудницей полиции
Сегодня, 17:32ПроисшествияФото: pixabay.com
31-летняя участковая полиции работала в поселке Первомайский Свердловской области. Её тело нашли у реки. Смерть наступила от удушья и попадания воды в легкие.

Стало известно имя главного подозреваемого в расправе над 31-летней сотрудницей полиции Эльвиры Муфазаловой. Она работала в должности участкового полицейского в поселке Первомайский.

По данным «КП-Екатеринбург», в вечернее время 29 апреля женщина поехала на рыбалку вместе 21-летним Анатолием, который до достижения им совершеннолетия являлся ее опекаемым.

Когда женщина не вернулась домой после рыбалки, родные забили тревогу. Вскоре тело пропавшей нашли на берегу реки Бисерть.

Когда правоохранители стали опрашивать Анатолия, он рассказал, что в ходе рыбалки к ним подошел некий мужчина в маске и стал бить Эльвиру. Полицейские склоняются к версии, что это выдумка. А главный подозреваемый по делу – сам Анатолий.

Известно, что женщина скончалась от удушья и попадания в легкие воды. Предварительно известно, что перед смертью женщина была избита кочергой. Мотивы такого поступка еще не ясны.

Возбуждено уголовное дело, проводится ряд экспертиз.

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