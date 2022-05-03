Тагильчанина оштрафовали за публичную демонстрацию нацистской атрибутики

Тагильчанину назначили штраф по административному кодексу за публичное демонстрирование нацистской атрибутики. Дело рассматривалось Ленинским районным судом г. Нижний Тагил.
По данным суда, на мужчину завели дело по ст. 20.3 КоАП РФ – «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Судебный процесс начался 22 апреля и завершился 26 числа.
Суд решил назначить тагильчанину штраф. Его сумма не уточняется. По данной статье сумма штрафа варьируется от 30 до 50 тысяч рублей.