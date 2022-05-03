Тагильчанина оштрафовали за публичную демонстрацию нацистской атрибутики

По данным суда, на мужчину завели дело по ст. 20.3 КоАП РФ – «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Судебный процесс начался 22 апреля и завершился 26 числа.