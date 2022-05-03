Тепловоз сошел с рельсов в Верхотурье

Тепловоз сошел с рельсов в Верхотурье
Тепловоз сошел с рельсов в Верхотурье
Сегодня, 12:47ПроисшествияФото: 1МI
Тепловоз попал в ж/д аварию — сошел с рельсов на станции Верхотурье. Инцидент произошел 3 мая.

Железнодорожный транспорт сошел с рельсов на подъездном пути, когда происходила подача вагонов для погрузки, рассказали в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

Пострадавших в происшествии нет. Задержки поездов также не случилось. Тепловоз снова был поставлен на путь.

Транспортной прокуратурой Серова в настоящий момент проводится проверка. Устанавливаются причины аварии.

Напомним, 21 марта 2022 года в Краснотурьинске сгорел трамвай, ехавший по маршруту. Потушить огонь пожарным удалось за шесть минут. Есть ли пострадавшие — неизвестно.

Сюжеты:
Новости УрФО
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