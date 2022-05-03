Тепловоз сошел с рельсов в Верхотурье

Железнодорожный транспорт сошел с рельсов на подъездном пути, когда происходила подача вагонов для погрузки, рассказали в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.
Пострадавших в происшествии нет. Задержки поездов также не случилось. Тепловоз снова был поставлен на путь.
Транспортной прокуратурой Серова в настоящий момент проводится проверка. Устанавливаются причины аварии.
Напомним, 21 марта 2022 года в Краснотурьинске сгорел трамвай, ехавший по маршруту. Потушить огонь пожарным удалось за шесть минут. Есть ли пострадавшие — неизвестно.