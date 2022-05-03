Три пьяные женщины напали на девушку и ее дочь в Каменске-Уральском

Три пьяные женщины напали на девушку и ее дочь в Каменске-Уральском
Три пьяные женщины напали на девушку и ее дочь в Каменске-Уральском
Сегодня, 10:50ПроисшествияФото: 1МI
Женщины набросились на молодую женщину и ее дочь. Случай произошел во дворе около одного из жилых домов 2 мая 2022 года в Каменске-Уральском.

На автомобиль девушки упала нетрезвая женщина. Ее подруга открыла переднюю дверь машины и принялась говорить свердловчанке угрозы и оскорбления. Еще одна подруга, одетая в красное пальто, заявила, что разобьет владелице автомобиля лицо. Молодая женщина испугалась и заперлась в автомобиле, в котором находилась вместе со своей дочерью, пишет группа «Говорит Каменск-Уральский».

Видео:«Говорит Каменск-Уральский» Вконтакте

Через некоторое время, когда агрессивно настроенные женщины ушли в подъезд, потерпевшая подошла с просьбой о помощи к охраннику. Вернувшись домой, она вызвала полицейских и попросила своего супруга, чтобы он взял запись с камеры видеонаблюдения.

По словам девушки, полицейские этих женщин не нашли.

Напомним, 24 апреля в Екатеринбурге подрались водитель и таксист Uber. Что стало причиной конфликта между двумя мужчинами — неизвестно.

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Новости УрФО
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