В Нижнем Тагиле подростки держат в страхе подъезд жилого дома

В Нижнем Тагиле подростки держат в страхе подъезд жилого дома
В Нижнем Тагиле подростки держат в страхе подъезд жилого дома
Сегодня, 18:14ПроисшествияФото: Инцидент Нижний Тагил
Подрастающее поколение хулиганит в подъезде жилого дома по Ленинградскому проспекту. По словам местных жителей, тинейджеры вынесли их входную дверь, много мусорят и едва ли не устраивают пожары.

В Нижнем Тагиле подростки держат в страхе подъезд жилого дома. В страхе находятся жильцы третьего подъезда дома №9 на Ленинградском проспекте.

По данным сообщества «Инцидент Нижний Тагил», рядом с домом располагается школа №87. Местные жители полагают, что это могут быть ученики данного учреждения. И что после предания ситуации огласки, возможно, подростков узнают их родители и возьмутся за их воспитание.

Эти малолетние хулиганы превратили приглянувшийся им подъезд жилого дома в настоящий свинарник и притон! Есть предположение, что они принимают запрещённые вещества, потому что поведение их нельзя назвать адекватным,сообщают очевидцы событий.

Также местные жители пишут, что подростки справляют нужду прямо в подъезде дома. Они утверждают, что все это творится здесь уже более года. Подрастающее поколение не подает никаких сигналов на замечания жильцов и продолжают заниматься своими делами.

Жильцы сообщают, что подростки уже давно вынесли входную дверь в их подъезд для удобства входа в помещение. Внутри дети оставляют горы мусора и едва ли не устраивают пожары. Известно, что МУ МВД России «Нижнетагильское» планирует провести проверку по факту обращения к ним жильцов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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