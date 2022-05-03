Восемь человек пострадали в двух ДТП за сутки в Свердловской области

Первое ДТП произошло сегодня, 3 мая, в 8.30 утра на 6 км трассы «село Покровское – село Кисловское – деревня Соколова». Предварительно известно, что 71 – летний водитель ВАЗа выехал на встречку, где врезался в машину марки «Рено», за рулем которой находился 55-летний местный житель. В результате с травмами в госпиталь отвезли 63- летнюю пассажирку «Рено», самого водителя и 69-летнюю пассажирку ВАЗа.