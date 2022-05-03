Возле поселка Палкино спасатели потушили лесной пожар

Возле поселка Палкино спасатели потушили лесной пожар
Возле поселка Палкино спасатели потушили лесной пожар
Сегодня, 18:15ПроисшествияФото: pixabay.com
В Свердловской области близ села Палкино произошел лесной пожар. Спасателям удалось его ликвидировать.

Возле поселка Палкино спасатели потушили лесной пожар. Возгорание произошло сегодня, 3 мая. Об этом сообщает издание Е1, ссылаясь на слова свидетельницы событий Дарьи. Горел лес, который расположен поблизости к кладбищу.

Известно, что на место прибывали спасатели, которым удалось ликвидировать возгорание. После того, как пожар был потушен, еще некоторое время на данной территории наблюдалось много дыма, сообщает Дарья.

Напомним, что ранее, 1 мая, недалеко от села Деево произошло возгорание отходов.

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