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В Нижнем Тагиле мотоциклист без прав попал в аварию: «скорая» тут как тут (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле мотоциклист без прав попал в аварию: «скорая» тут как тут (ВИДЕО)

3 июня 2014, 16:10Происшествия
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