В Нижнем Тагиле мотоциклист без прав попал в аварию: «скорая» тут как тут (ВИДЕО)

В отделении пропаганды ГИБДД сообщили следующее: водитель без прав категории А выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с ВАЗ-21093. По данным ГИБДД, всего за год водительского стажа (мужчина имеет права категории «В») мотоциклист получил 22 штрафа.