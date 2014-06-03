В Нижнем Тагиле мотоциклист без прав попал в аварию: «скорая» тут как тут (ВИДЕО)
3 июня 2014, 16:10Происшествия
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Вчерашним вечером в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Это случилось на перекрестке улиц Заводская и Красногвардейская.
В отделении пропаганды ГИБДД сообщили следующее: водитель без прав категории А выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с ВАЗ-21093. По данным ГИБДД, всего за год водительского стажа (мужчина имеет права категории «В») мотоциклист получил 22 штрафа.
Сейчас горе-мотоциклист находится в Центральной городской больнице №4. Совершенно случайно на перекрестке находилась бригада скорой помощи. Они-то и помогли пострадавшему, оказав необходимую помощь.
Видеозапись с камер «Сети Тагила»:
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