Культурное наследие в огне: в Екатеринбурге загорелся памятник архитектуры (ФОТО, ВИДЕО)
3 июня 2016, 11:00Происшествия
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Сотрудники МЧС Екатеринбурга сегодня боролись с сильным пожаром.
Сюжеты: Екатеринбург
Возгорание произошло по адресу ул. Красноармейская,70. Огнем был объят особняк XIX века. По словам очевидцев, пламя вырывалось со второго этажа, а дым был виден издалека.
По данным ГУ МЧС Свердловской области, информация о возгорании поступила в 7:53 утра. На ликвидацию пожара были направлены 9 единиц техники. В 8:42 удалось ликвидировать открытое горение. На данный момент ведутся работы по разборке и проливке сгоревших конструкций, а также устанавливается причина возгорания. Пострадавших нет.
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Фото, видео E1.ru
Усадьба, в 1889 году принадлежавшая крестьянке Меньшиковой, включала в себя двухэтажный дом, служебные помещения, баню и маслобойню. В настоящее время двухэтажный особняк является памятником истории и архитектуры.
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