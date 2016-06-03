Культурное наследие в огне: в Екатеринбурге загорелся памятник архитектуры (ФОТО, ВИДЕО)

Возгорание произошло по адресу ул. Красноармейская,70. Огнем был объят особняк XIX века. По словам очевидцев, пламя вырывалось со второго этажа, а дым был виден издалека.

По данным ГУ МЧС Свердловской области, информация о возгорании поступила в 7:53 утра. На ликвидацию пожара были направлены 9 единиц техники. В 8:42 удалось ликвидировать открытое горение. На данный момент ведутся работы по разборке и проливке сгоревших конструкций, а также устанавливается причина возгорания. Пострадавших нет.

Усадьба, в 1889 году принадлежавшая крестьянке Меньшиковой, включала в себя двухэтажный дом, служебные помещения, баню и маслобойню. В настоящее время двухэтажный особняк является памятником истории и архитектуры.