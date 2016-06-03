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Культурное наследие в огне: в Екатеринбурге загорелся памятник архитектуры (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Культурное наследие в огне: в Екатеринбурге загорелся памятник архитектуры (ФОТО, ВИДЕО)

3 июня 2016, 11:00Происшествия
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