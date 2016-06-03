В междугороднем автобусе «Верхотурье-Екатеринбург» на руках у матери умер грудной ребенок

По информации из Прокуратуры Свердловской области, в 3 часа ночи рейсовый автобус выехал по маршруту «Верхотурье-Екатеринбург». На нем ехали мама с грудным ребенком. Они отправились на консультацию кардиохирурга в Областную больницу № 1. Отъехав от Н. Тагила 16 км автобус остановился в поселке Малая Лая. Здесь и выяснилось, что ребенок не дышит. Тут же вызвали «скорую помощь», но принятые меры не смогли спасти жизнь малыша. Тело грудничка доставили в Нижний Тагил для проведения судебно-медицинской экспертизы.

При внешнем осмотре тела ребенка признаков насильственной смерти не установлено. Опрошены свидетели. сообщили в пресс-службе областного следственного управления.

При исследовании физического состояния ребенка, выяснилось, что малыш страдал врожденным заболеванием сердца. Однако оно было не смертельно опасным – порок сердца, - пояснили изданию «КП-Екатеринбург» в Следственном управлении СКР по Свердловской области. Причина смерти ребенка выясняется.

Для выяснения всех обстоятельств смерти Минздрав Свердловской области создал комиссию, в состав которой вошли медицинские работники из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхотурья и Краснотурьинска. В связи с данным ЧП свою проверку начали и следователи Пригородного района, назначена доследственная проверка. Прокуратура Свердловской области также проводит проверку на предмет возможного ненадлежащего оказания медицинских услуг ребенку в медучреждении Верхотурского района. Выяснение причин смерти младенца взято под личный контроль министра здравоохранения Игоря Трофимова, - сообщают в пресс-службе министерства.