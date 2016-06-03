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В ночном кафе Екатеринбурга 4-мя выстрелами ранен чемпион мира по кикбоксингу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В ночном кафе Екатеринбурга 4-мя выстрелами ранен чемпион мира по кикбоксингу

3 июня 2016, 16:45Происшествия
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