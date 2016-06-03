В ночном кафе Екатеринбурга 4-мя выстрелами ранен чемпион мира по кикбоксингу
В кафе Екатеринбурга выстрелами из пистолета был ранен бывший спортсмен, получивший титул чемпиона мира в 1996 году, обладатель Кубка мира 1997 года по кикбоксингу, Дмитрий Новик. Происшествие произошло вечером 28 мая в ночном кафе «Мама Азия». По информации от главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, по факту хулиганства заведено уголовное дело по часть 2 статья 213.
Дмитрий Новик, пострадавший, в данное время является начальником СБ в 9-й детской горбольнице, но в ту ночь он подменял в клубе своего приятеля. Когда заведение закрывалось, к входу подошли молодые люди. Один из них начал требовать, чтобы его впустили внутрь помещения, объяснив, что в заведении работает официанткой его девушка, и он пришел ее встретить. Получив отказ, рассерженный молодой человек вступил в словесную перепалку. Но этим все не закончилось - началась драка. Потом он ушел, но позже вернулся для продолжения разговора, уже вооружившись травматическим пистолетом. Новик попытался отобрать его у посетителя, но тот начал стрелять. Нападавший успел выпустить четыре пули – в грудь, в живот и в руку. Раненый спортсмен сейчас находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.
Личность нападавшего установлена. Это - 23-летний екатеринбуржец, ранее несудимый. В интересах следствия его данные не сообщаются. Полиция выяснила, что молодой человек имеет разрешение на ношение оружия.
Он сам пришел в полицию и сообщил о случившемся. Он рассказал, что не он начинал перепалку, и не он спровоцировал перестрелку, а лишь защищался. По одной из версий следствия, отрабатываемых сейчас, преступление было совершено из хулиганских побуждений и личных неприязненных отношений, – рассказывают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Пока стрелок отпущен по подписке о невыезде. Орудие преступления изъято.
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