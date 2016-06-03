В ночном кафе Екатеринбурга 4-мя выстрелами ранен чемпион мира по кикбоксингу

Дмитрий Новик, пострадавший, в данное время является начальником СБ в 9-й детской горбольнице, но в ту ночь он подменял в клубе своего приятеля. Когда заведение закрывалось, к входу подошли молодые люди. Один из них начал требовать, чтобы его впустили внутрь помещения, объяснив, что в заведении работает официанткой его девушка, и он пришел ее встретить. Получив отказ, рассерженный молодой человек вступил в словесную перепалку. Но этим все не закончилось - началась драка. Потом он ушел, но позже вернулся для продолжения разговора, уже вооружившись травматическим пистолетом. Новик попытался отобрать его у посетителя, но тот начал стрелять. Нападавший успел выпустить четыре пули – в грудь, в живот и в руку. Раненый спортсмен сейчас находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.