Голодная собака съела своего хозяина в Свердловской области (ФОТО)
3 июня 2017, 09:00Происшествия
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В Свердловской области собака загрызла своего хозяина. Его труп, наполовину съеденный, был обнаружен в квартире.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет издание Интересный Екатеринбург, собаковод держал животное в ванной, издевался над ним и не кормил. Об этом сообщали соседи.
По всем видимости, он не уследил за собакой, и она напала на него, предположили люди.
Судьба собаки неизвестна. В следственном комитете произошедшее не комментировали.
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Фото: Интересный Екатеринбург
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