Крыша упала на девушку в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

В доме, где располагается магазин «Олимпия», ветром снесло крышу. В помещении магазина начался пожар, работают спасатели.

Работники магазина говорят о разорении и потере работы, часть товара была уничтожена огнем, часть - залита водой при тушении пожара.

Две машины пожарных занимаются тушением огня в магазине меха. Как говорят очевидцы, упавшая крыша травмировала девушку. Она госпитализирована в Демидовскую больницу.

Девушка получила травмы в виде ушибов, по словам представителей власти, вреда здоровью ее в настоящий момент нет.

Сейчас производится разбор завалов.

Из разных районов Нижнего Тагила приходят сообщения о различных повреждениях: упавшие деревья повредили деревья, ветер повалил светофоры и снёс крыши.