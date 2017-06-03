Крыша упала на девушку в центре Нижнего Тагила (ФОТО)
3 июня 2017, 20:50Происшествия
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В центре Нижнего Тагиле упала крыша с дома по проспекту Ленина. По словам очевидцев, от этого пострадала девушка.
Сюжеты: Нижний Тагил
В доме, где располагается магазин «Олимпия», ветром снесло крышу. В помещении магазина начался пожар, работают спасатели.
Работники магазина говорят о разорении и потере работы, часть товара была уничтожена огнем, часть - залита водой при тушении пожара.
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Две машины пожарных занимаются тушением огня в магазине меха. Как говорят очевидцы, упавшая крыша травмировала девушку. Она госпитализирована в Демидовскую больницу.
Девушка получила травмы в виде ушибов, по словам представителей власти, вреда здоровью ее в настоящий момент нет.
Сейчас производится разбор завалов.
Из разных районов Нижнего Тагила приходят сообщения о различных повреждениях: упавшие деревья повредили деревья, ветер повалил светофоры и снёс крыши.
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