Медведь устроил аварию с участием двух автомобилей в Ивделе (ФОТО, ВИДЕО)

Примерно в 8 утра ВАЗ-2112 с 35-летним водителем за рулём ехал со стороны вокзала, как вдруг на дорогу выскочил медведь. Наезда на животное избежать не удалось, раненый зверь убежал в лес. «Двендцатую» развернуло и отбросило во встречную иномарку Mitsubishi.