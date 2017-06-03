Мужчина погиб в результате падения дерева во время урагана в Нижнем Тагиле

Сообщается, что погибший - житель Екатеринбурга. В момент урагана он находился в гостях у родственников в садах на Ольховке.

Мужчина находился рядом с деревом, когда на город обрушился сильнейший порыв ветра. От полученных травм екатеринбуржец погиб на месте.

Специалисты осматривали место происшествия для выяснения и фиксации всех обстоятельств трагедии.

Добавим, что в результате ураганного ветра в Нижнем Тагиле было повалено множество деревьев. Кроме того, от пользователей соцсетей стало известно об иных последствиях шторма.

Фото из паблика ТТ и от пользователей TagilCity.ru