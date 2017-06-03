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Нетрезвый мужчина во время пожара выпрыгнул из окна дома в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нетрезвый мужчина во время пожара выпрыгнул из окна дома в Екатеринбурге

3 июня 2017, 14:15Происшествия
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