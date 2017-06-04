Один человек погиб и девять пострадали, в том числе ребенок, в результате урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
4 июня 2017, 03:00Происшествия
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В эксклюзивном интервью с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым стало известно о девяти пострадавших в результате урагана людях.
Сюжеты: Нижний Тагил
Один из случаев, напомним, – смертельный. Остальные, по словам Главы города, были госпитализированы. Среди пострадавших есть маленькая девочка.
На совещании, где присутствовал журналист TagilCity.ru, мэр в эксклюзивном интервью рассказал о том, что одной из главных проблем остается подача электроэнергии в полностью обесточенный Дзержинский район.
Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017
Есть опасность в работе канализационных станций в связи с отсутствием напряжения на них. Понятно, что остановлена подача воды. Я думаю, это главная задача - подача напряжения на подстанции и на инфраструктурные объекты, а также на объекты повышенной опасности - заводы, предприятия.
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Фото с экстренного совещания комиссии
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