Один человек погиб и девять пострадали, в том числе ребенок, в результате урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Один из случаев, напомним, – смертельный . Остальные, по словам Главы города, были госпитализированы. Среди пострадавших есть маленькая девочка.

На совещании, где присутствовал журналист TagilCity.ru, мэр в эксклюзивном интервью рассказал о том, что одной из главных проблем остается подача электроэнергии в полностью обесточенный Дзержинский район.

Есть опасность в работе канализационных станций в связи с отсутствием напряжения на них. Понятно, что остановлена подача воды. Я думаю, это главная задача - подача напряжения на подстанции и на инфраструктурные объекты, а также на объекты повышенной опасности - заводы, предприятия.