Около 120 тысяч человек остались без электричества после прошедшего урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Дзержинский район полностью отрезан от города. там нет ни связи, ни электричества, ни транспортного сообщения. Завалы на дорогах ликвидируются силами жильцов и городских служб.

Последствия урагана ощутили и жители других районов: отсутствует подача воды в некоторые дома.

Многие жители города рассказывают о том, что не были предупреждены о надвигающемся шторме и совершенно не были готовы. Как результат – десятки машин оказались под упавшими деревьями.

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

В эксклюзивном интервью для TagilСity.ru мэр города Сергей Носов рассказал, что подача электричества на основные объекты инфраструктуры и промышленные предприятия будет осуществлена уже в 4 часа утра, а в жилой сектор в течение оставшихся суток.