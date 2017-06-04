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Около 120 тысяч человек остались без электричества после прошедшего урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Около 120 тысяч человек остались без электричества после прошедшего урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

4 июня 2017, 02:20Происшествия
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