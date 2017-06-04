Около 120 тысяч человек остались без электричества после прошедшего урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
Сильный ветер привел к многочисленным авариям на линиях электропередачи, часть оборудования сотовых операторов и интернет-провайдеров вышла из строя. Жители Вагонки остались без электричества и интернета.
Дзержинский район полностью отрезан от города. там нет ни связи, ни электричества, ни транспортного сообщения. Завалы на дорогах ликвидируются силами жильцов и городских служб.
Последствия урагана ощутили и жители других районов: отсутствует подача воды в некоторые дома.
Многие жители города рассказывают о том, что не были предупреждены о надвигающемся шторме и совершенно не были готовы. Как результат – десятки машин оказались под упавшими деревьями.
Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017
В эксклюзивном интервью для TagilСity.ru мэр города Сергей Носов рассказал, что подача электричества на основные объекты инфраструктуры и промышленные предприятия будет осуществлена уже в 4 часа утра, а в жилой сектор в течение оставшихся суток.
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