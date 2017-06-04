Сергей Носов в эксклюзивном интервью для TagilCity.ru: ожидается повторный ураган (ВИДЕО)
Сергей Носов на оперативном совещании не только разъяснил, какие последствия стихии будут устраняться в первую очередь, а какие позже, но и дал рекомендации по подготовке к повторному урагану.
Синоптики прогнозируют повторение урагана 4 и 5 июня. Сергей Носов призывает население Нижнего Тагила быть готовыми к новому разгулу стихии.
Мы действительно сейчас начнем готовиться, проявлять активность. Но вот на что я бы хотел обратить внимание. Удар стихии может повториться и через более продолжительное время. Нам надо проверить состояние крыш. Нужно посмотреть, надежно ли прикреплены все конструкции и нет ли лишних предметов на крышах.
Мы видели, что ломало и корежило не только пресловутые тополя, но и яблони и березы. Выворачивало все подряд. Это интересное и необычное поведение стихии. Точно такая же ситуация была и в Москве накануне.
Я наблюдал удар ветра в Москве. Я как раз был там в тот день. Что только не пострадало. Все явление длилось пять минут максимум, а ущерб - колоссальный.
Климат поменялся, и мы может ожидать повторения. И из этого мы должны делать выводы.
В ближайшее время будет произведен демонтаж всего того, что накопилось в городе: старые деревянные линии электропередач, столбы, конструкции.
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