Сергей Носов в эксклюзивном интервью для TagilCity.ru: ожидается повторный ураган (ВИДЕО)

Синоптики прогнозируют повторение урагана 4 и 5 июня. Сергей Носов призывает население Нижнего Тагила быть готовыми к новому разгулу стихии.

Мы действительно сейчас начнем готовиться, проявлять активность. Но вот на что я бы хотел обратить внимание. Удар стихии может повториться и через более продолжительное время. Нам надо проверить состояние крыш. Нужно посмотреть, надежно ли прикреплены все конструкции и нет ли лишних предметов на крышах.

Мы видели, что ломало и корежило не только пресловутые тополя, но и яблони и березы. Выворачивало все подряд. Это интересное и необычное поведение стихии. Точно такая же ситуация была и в Москве накануне.

Я наблюдал удар ветра в Москве. Я как раз был там в тот день. Что только не пострадало. Все явление длилось пять минут максимум, а ущерб - колоссальный.

Климат поменялся, и мы может ожидать повторения. И из этого мы должны делать выводы.

В ближайшее время будет произведен демонтаж всего того, что накопилось в городе: старые деревянные линии электропередач, столбы, конструкции.