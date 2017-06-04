Трамвайное сообщение с Вагонкой после урагана в Нижнем Тагиле восстановят не ранее, чем через 2 недели

Глава города Сергей Носов в интервью TagilCity.ru:

Одна из проблемных вещей – это движение электротранспорта (трамваев). Сообщение между Вагонкой и городом, сообщение на Северный поселок – трамвайное сообщение прервано, по оценкам специалистов недели на две.

Сообщение на данном участке постараются открыть гораздо раньше, и на данный момент принимаются меры по пуску дополнительных рейсов, и увеличению количества автобусов на маршрутах между городом и Вагонкой и городом и Северным поселком.

Напомним, кроме трамвайного сообщения, Дзержинский район оказался без электричества, интернета, и местами - воды. Вагонка стала своеобразным эпицентром прошедшего урагана в Нижнем Тагиле.