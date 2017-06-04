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Трамвайное сообщение с Вагонкой после урагана в Нижнем Тагиле восстановят не ранее, чем через 2 недели
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трамвайное сообщение с Вагонкой после урагана в Нижнем Тагиле восстановят не ранее, чем через 2 недели

4 июня 2017, 03:10Происшествия
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