Трамвайное сообщение с Вагонкой после урагана в Нижнем Тагиле восстановят не ранее, чем через 2 недели
4 июня 2017, 03:10Происшествия
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После урагана оказалось полностью прервано трамвайное сообщение между районами Ленинский и Дзержинский. Часть трамвайных путей полностью уничтожена, что препятствует быстрому восстановлению движения трамваев.
Сюжеты: Нижний Тагил
Глава города Сергей Носов в интервью TagilCity.ru:
Одна из проблемных вещей – это движение электротранспорта (трамваев). Сообщение между Вагонкой и городом, сообщение на Северный поселок – трамвайное сообщение прервано, по оценкам специалистов недели на две.
Сообщение на данном участке постараются открыть гораздо раньше, и на данный момент принимаются меры по пуску дополнительных рейсов, и увеличению количества автобусов на маршрутах между городом и Вагонкой и городом и Северным поселком.
Напомним, кроме трамвайного сообщения, Дзержинский район оказался без электричества, интернета, и местами - воды. Вагонка стала своеобразным эпицентром прошедшего урагана в Нижнем Тагиле.
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