Ураган в Нижнем Тагиле: сломанные деревья, разбитые машины и сорванные крыши (ФОТО)

В разных районах города вырваны из земли деревья, разбиты стекла автомобилей, сорваны крыши зданий.

Говорят, даже асфальт вывернуло в соседнем дворе сообщает тагильчанка из центра города.

В Дзержинском районе автолюбители объединили усилия в очистке дороги по улице Алтайская от упавших деревьев и веток.

У нашего дома на проспекте Мира сорвало крышу и балкон! -- пишет тагильчанин.

По сообщению очевидцев, на НТМК в одном из литейных цехов сорвало крышу и выключился свет.

Повалено множество дорожных знаков и рекламных конструкций.

О других повреждениях, а также пострадавших от урагана в Нижнем Тагиле будет следить TagilCity.ru.

Фото: пользователи соц.сетей, TagilCity.ru и паблика Типичный Тагильчанин