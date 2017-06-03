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Ураган в Нижнем Тагиле: сломанные деревья, разбитые машины и сорванные крыши (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ураган в Нижнем Тагиле: сломанные деревья, разбитые машины и сорванные крыши (ФОТО)

3 июня 2017, 20:30Происшествия
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