Ураган в Нижнем Тагиле: сломанные деревья, разбитые машины и сорванные крыши (ФОТО)
3 июня 2017, 20:30Происшествия
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В Нижнем Тагиле прошел ураган, нанесший серьёзный урон постройкам и коммуникациям.
Сюжеты: Нижний Тагил
В разных районах города вырваны из земли деревья, разбиты стекла автомобилей, сорваны крыши зданий.
Говорят, даже асфальт вывернуло в соседнем дворе сообщает тагильчанка из центра города.
В Дзержинском районе автолюбители объединили усилия в очистке дороги по улице Алтайская от упавших деревьев и веток.
У нашего дома на проспекте Мира сорвало крышу и балкон! -- пишет тагильчанин.
По сообщению очевидцев, на НТМК в одном из литейных цехов сорвало крышу и выключился свет.
Повалено множество дорожных знаков и рекламных конструкций.
О других повреждениях, а также пострадавших от урагана в Нижнем Тагиле будет следить TagilCity.ru.
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Фото: пользователи соц.сетей, TagilCity.ru и паблика Типичный Тагильчанин
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