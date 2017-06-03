Водитель на BMW снёс забор и врезался в электрощит ночью в Екатеринбурге (ФОТО)
3 июня 2017, 10:30Происшествия
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В ночь на 3 июня в Екатеринбурге в результате погони произошло ДТП. Участником стал водитель за рулем BMW 7.
Сюжеты: Екатеринбург
На большой скорости водитель влетел в электрощит, а перед этим снёс забор. Инцидент произошёл на ВИЗ-бульваре.
Виновник аварии был задержан сотрудниками полиции. Его личность установлена.
Один из очевидцев аварии утверждает, что водитель был пьян, а на месте аварии он проходил медосвидетельствование, передает E1.ru.
О подробностях станет известно позже.
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Фото: E1.ru
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