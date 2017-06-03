Водитель на BMW снёс забор и врезался в электрощит ночью в Екатеринбурге (ФОТО)

На большой скорости водитель влетел в электрощит, а перед этим снёс забор. Инцидент произошёл на ВИЗ-бульваре.

Один из очевидцев аварии утверждает, что водитель был пьян, а на месте аварии он проходил медосвидетельствование, передает E1.ru.