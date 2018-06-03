Осужденный в колонии Верхотурья найден мёртвым в душе после драки

Информация была официально подтверждена руководителем пресс-службы ГУФСИН РФ по Свердловской области Александром Левченко. Он пояснил, что имел место конфликт между тремя осужденными. Один из обитателей ИК-53 был найден без признаков жизни в душевой комнате карантина.

Тело погибшего доставили в медсанчасть колонии, где сотрудники медслужбы констатировали смерть. Отмечается, что мужчина отбывал наказание за распространение наркотиков.

Ранее родственники погибшего заявляли о массовой драке в указанной колонии, однако информация не соответствует действительности, сказал Левченко.

Незамедлительно в колонию выехал новый начальник ГУФСИН по региону Александр Федоров в сопровождении других представителей ведомства. В настоящее время проводится проверка, передает Ura.ru.