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Осужденный в колонии Верхотурья найден мёртвым в душе после драки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Осужденный в колонии Верхотурья найден мёртвым в душе после драки

3 июня, 22:00Происшествия
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