Прилетевшие в Нижний Тагил стрижи погибают от холода и голода (ВИДЕО)

Сегодня на трассе, в районе садов Монзино, ласточки очень низко летают, прям над дорогой, перед машинами. Очень много на дороге сбитых птиц. На видео видно, как они прямо перед машиной летают. Нам пришлось притормозить, чтобы не сбить их.

Как предположила одна из жительниц города, прилетевшие с теплых краев в Нижний Тагил стрижи слабеют от холода и отсутствия пищи. Девушка выложила в сеть видео, на котором видно, как погибшие и раненые птицы лежат на автотрассе.

Стрижи на Монзино падают от холода и голода! Вчера вечером падали стрижи на трассе. Никто не остановился. Муж обогрел сначала одного, потом вернулся на трассу и в таз собрал ещё штук пять. Остальные были ледяные, у некоторых были переломаны крылья пишет тагильчанка.

Также в соцсетях появились призывы выехать на место и помочь раненым птицам.

Фото: Юлия Галиева

Видео: Юлия Галиева