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Тело пропавшей в Кемеровской области первоклассницы найдено в холодильнике на улице
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тело пропавшей в Кемеровской области первоклассницы найдено в холодильнике на улице

3 июня, 14:20Происшествия
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