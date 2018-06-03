Тело пропавшей в Кемеровской области первоклассницы найдено в холодильнике на улице
3 июня, 14:20Происшествия
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Тело пропавшей семилетней девочки в Белове найдено в старом холодильнике на улице. Видимых признаков насильственной смерти на теле первоклассницы не обнаружены.
Девочка пропала 29 мая. Ушла на прогулку и домой не вернулась. В поиске ребенка участвовали более тысячи человек.
СУ СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту гибели девочки. По предварительным данным, девочка залезла в холодильник во время игры, а выбраться уже не смогла.
Судмедэкспертиза установит все обстоятельства смерти ребенка, пишет Life Новости.
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