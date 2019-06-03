В Екатеринбурге пенсионер подозревается в убийстве жены-ветерана ВОВ

Как сообщает соседка погибшей, мужчина, спустя много лет, узнал, что квартира, в которой он проживает с супругой, записана не на него. Пенсионера это разлило, так как недвижимость пара получила совместно. Испугавшись, что пожилая женщина может его выгнать, мужчина, по версии следствия, нанес женщине множественные удары топором. В момент совершения преступления он был пьян.