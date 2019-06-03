В Екатеринбурге пенсионер подозревается в убийстве жены-ветерана ВОВ
Сегодня, 08:29ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
85-летний пенсионер подозревается в убийстве 90-летней супруги-ветерана ВОВ из-за квартирного вопроса, сообщает ИД «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает соседка погибшей, мужчина, спустя много лет, узнал, что квартира, в которой он проживает с супругой, записана не на него. Пенсионера это разлило, так как недвижимость пара получила совместно. Испугавшись, что пожилая женщина может его выгнать, мужчина, по версии следствия, нанес женщине множественные удары топором. В момент совершения преступления он был пьян.
Преступление носит исключительно семейно-бытовой характер на почве употребления алкоголя,пояснил корреспондентам «Комсомольской правды» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.
В сентябре прошлого года за убийство была осуждена жительница Тугулымского района. Женщина зарубила топором родного дядю, а затем прятала труп на огороде.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей