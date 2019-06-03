В Екатеринбурге назначен суд на бандой автоугонщиков с экс-сотрудником полиции

По версии следствия, в сентябре 2017 года один из обвиняемых приобрел устройство «код-граббер», с помощью которого можно отключать автомобильные сигнализации. Мужчина предложил своему сыну и мужу дочери, работающему оперуполномоченным УМВД, угонять автомобили, на что соучастники дали положительный ответ.

В ночное время с помощью устройства мужчины отключали сигнализацию на автомобилях и дистанционно запускали двигатель. Таким образом им удалось угнать четыре автомобиля на сумму более 3,2 млн рублей. Пятое похищение не состоялось, так как мужчин задержали сотрудники полиции.