В Екатеринбурге назначен суд на бандой автоугонщиков с экс-сотрудником полиции
В Екатеринбурге будут судить троих мужчин, в числе которых бывший сотрудник уголовного розыска. Они обвиняются в угоне автомобилей стоимостью более 3,2 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, в сентябре 2017 года один из обвиняемых приобрел устройство «код-граббер», с помощью которого можно отключать автомобильные сигнализации. Мужчина предложил своему сыну и мужу дочери, работающему оперуполномоченным УМВД, угонять автомобили, на что соучастники дали положительный ответ.
В ночное время с помощью устройства мужчины отключали сигнализацию на автомобилях и дистанционно запускали двигатель. Таким образом им удалось угнать четыре автомобиля на сумму более 3,2 млн рублей. Пятое похищение не состоялось, так как мужчин задержали сотрудники полиции.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям: «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах», «Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».