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В Нижнем Тагиле под колеса автомобиля попала 8-летняя девочка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Нижнем Тагиле под колеса автомобиля попала 8-летняя девочка

Сегодня, 07:55ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
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