В Нижнем Тагиле под колеса автомобиля попала 8-летняя девочка
2 июня в Нижнем Тагиле на улице Быкова произошел наезд на 8-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.
В вечернее время водитель 1992 года рождения на автомобиле «Тойота Рав 4» двигался по улице Быкова в сторону улицы Космонавтов. У дома № 24 на улице Быкова под колеса машины выбежала 8-летняя девочка. Школьница пересекала проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате инцидента несовершеннолетняя получила черепно-мозговую травму, ушибленные раны лица и головы. Девочка госпитализирована.
Автомобилист имеет стаж вождения семь лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался дважды.
Как пояснила мама потерпевшей, девочка самостоятельно гуляла во дворе и без разрешения мамы решила уйти в соседний двор, расположенный через дорогу. В ПДН направлена информация о случившемся, для решения вопроса привлечения мамы пострадавшей девочки к ответственности за ненадлежащий присмотр за ребенком.