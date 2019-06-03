В Нижнем Тагиле под колеса автомобиля попала 8-летняя девочка

В вечернее время водитель 1992 года рождения на автомобиле «Тойота Рав 4» двигался по улице Быкова в сторону улицы Космонавтов. У дома № 24 на улице Быкова под колеса машины выбежала 8-летняя девочка. Школьница пересекала проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате инцидента несовершеннолетняя получила черепно-мозговую травму, ушибленные раны лица и головы. Девочка госпитализирована.

Автомобилист имеет стаж вождения семь лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался дважды.