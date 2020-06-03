На Урале представившиеся волонтерами мошенники украли у пожилой пары 500 тысяч рублей

Преступники связались с пенсионерами, пообещали им продуктовый набор и попросили их указать домашний адрес. Спустя час они оказались в квартире, где и обокрали пенсионеров.

Как сообщили изданию в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, зайдя в квартиру, злоумышленники попросили супругов заполнить заявление на оказание материальной помощи. Во время инцидента, один из «волонтеров» следил за супругами, а его пособница отлучилась в соседнюю комнату под предлогом взять стул. В течение пяти минут она обнаружила в шкафу деньги и забрала их.

После того, как злоумышленники покинули квартиру, пенсионеры заметили пропажу денег, которые они копили на похороны.

На данный момент возбужденно уголовное дело по факту воровства.