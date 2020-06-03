Появилось видео драки за обои между убитым екатеринбуржцем с охранником магазина

На видео видно, как мужчина заходит в магазин, через некоторое время он выходит оттуда, держа в руках обои. Его преследуют охранник и полицейский, который оказался в магазине. Между мужчинами завязывается потасовка, однако после того, как обвиненный в краже достал нож, охранник и полицейский отошли от него. Об этом также рассказывали очевидцы произошедшего.