Появилось видео драки за обои между убитым екатеринбуржцем с охранником магазина
Сегодня, 19:30ПроисшествияФото: Скриншот видео Ура.ру
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В сети появилось видео, на которое попал 27-летний житель Екатеринбурга, убитый сотрудниками СОБРа, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
На видео видно, как мужчина заходит в магазин, через некоторое время он выходит оттуда, держа в руках обои. Его преследуют охранник и полицейский, который оказался в магазине. Между мужчинами завязывается потасовка, однако после того, как обвиненный в краже достал нож, охранник и полицейский отошли от него. Об этом также рассказывали очевидцы произошедшего.
Появилось видео драки за обои между убитым екатеринбуржцем с охранником магазинаВидео
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Видео: Ура.ру
Напомним, что, по словам продавцов, мужчина украл четыре рулона обоев. После этого он закрылся в своей квартире. Когда на место прибыли полицейские, мужчина брызнул одному из них в лицо из газового баллончика. На место прибыли бойцы СОБР, которые во время штурма застрелили молодого человека.
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