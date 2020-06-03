В Нижнем Тагиле ночью на Вагонке сгорел автомобиль без аккумулятора
Сегодня, 13:52ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
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Сегодня ночью в Нижнем Тагиле на вагонке сгорел автомобиль «ВАЗ-2199», сообщает ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о возгорании на улице Щорса поступило в 02.52. Возле дома № 9 на площади четыре квадратных метра горел автомобиль «ВАЗ 2199».
На место происшествия прибыли три единицы техники и девять человек личного состава. В течение трех минут пожар был потушен.
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Установлено, что автомобиль был не на ходу, так как у него отсутствовали аккумулятор и задний мост.
По предварительной информации, пожар произошел в результате поджога. По данному факту проводится проверка.
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