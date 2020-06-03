В Нижнем Тагиле ночью на Вагонке сгорел автомобиль без аккумулятора

Сообщение о возгорании на улице Щорса поступило в 02.52. Возле дома № 9 на площади четыре квадратных метра горел автомобиль «ВАЗ 2199».

На место происшествия прибыли три единицы техники и девять человек личного состава. В течение трех минут пожар был потушен.

Установлено, что автомобиль был не на ходу, так как у него отсутствовали аккумулятор и задний мост.