В Нижнем Тагиле на Челюскинцев обнаружено еще два трупа

Ранее, 24 мая, в доме был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти, а 27 мая на приусадебном участке обнаружили еще два трупа — мужчины и женщины.

Как сообщили TagilCity.ru в Следственном Комитете Ленинского района, все тела имеют ножевые ранения. Установлено, что двое погибших были хозяевами дома, а третий мужчина пришел в гости. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. По фактам убийств возбуждены уголовные дела.

В ведомстве добавили, что подробная информация не разглашается в интересах следствия.

Как рассказали TagilCity.ru пресс-группе МУ МВД России Нижнетагильское, на розыск подозреваемого в совершении тяжкого преступления были ориентированы все сотрудники Нижнетагильского гарнизона полиции, ежедневно в розыскных мероприятиях задействовалось более 50 сотрудников подразделений уголовного розыска, участковые, патрульные полицейские, бойцы ОМОН Росгвардии.