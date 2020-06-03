В Нижнем Тагиле на Челюскинцев обнаружено еще два трупа
В Нижнем Тагиле в доме на улице Челюскинцев, 18 найдены два трупа с ножевыми ранениями — мужчина и женщина. Еще один труп обнаружен в доме.
Ранее, 24 мая, в доме был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти, а 27 мая на приусадебном участке обнаружили еще два трупа — мужчины и женщины.
Как сообщили TagilCity.ru в Следственном Комитете Ленинского района, все тела имеют ножевые ранения. Установлено, что двое погибших были хозяевами дома, а третий мужчина пришел в гости. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. По фактам убийств возбуждены уголовные дела.
В ведомстве добавили, что подробная информация не разглашается в интересах следствия.
Как рассказали TagilCity.ru пресс-группе МУ МВД России Нижнетагильское, на розыск подозреваемого в совершении тяжкого преступления были ориентированы все сотрудники Нижнетагильского гарнизона полиции, ежедневно в розыскных мероприятиях задействовалось более 50 сотрудников подразделений уголовного розыска, участковые, патрульные полицейские, бойцы ОМОН Росгвардии.
Подозреваемый ранее неоднократно был судим за преступления, связанные с причинением вреда здоровью, в последний раз освободился из ИК 12 в 2018 году, где отбывал наказание по ст. 111 ч. 4. В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска с участием ОМОН обнаружили тело подозреваемого с признаками суицида на берегу реки Чусовой под городом Полевской.рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД "Нижнетагильское".