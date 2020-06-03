В Нижнем Тагиле у «маяка» горит жилой дом

Загоревшееся здание расположено неподалеку от дома с маяком. По словам очевидцев, дым видно со Старой Гальянки и из центра города. Как рассказали TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности, горит деревянный дом на улице Береговая. На месте работают огнеборцы и спецтехника. Информации о пострадавших нет.