В Нижнем Тагиле у «маяка» горит жилой дом

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На берегу Нижнетагильского пруда горит жилой дом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Загоревшееся здание расположено неподалеку от дома с маяком. По словам очевидцев, дым видно со Старой Гальянки и из центра города. Как рассказали TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности, горит деревянный дом на улице Береговая. На месте работают огнеборцы и спецтехника. Информации о пострадавших нет.
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