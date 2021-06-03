Из-за водителя без прав 2-летний ребенок пострадал в ДТП под Нижним Тагилом

Из-за водителя без прав 2-летний ребенок пострадал в ДТП под Нижним Тагилом
Из-за водителя без прав 2-летний ребенок пострадал в ДТП под Нижним Тагилом
Сегодня, 08:42ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Водитель Lada, совершая обгон по обочине, врезался в Volkswagen в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом. В результате аварии пострадал 2-летний малыш, находившийся в детском кресле в салоне иномарки.

28-летний водитель Lada Priora врезался в иномарку, следующую в попутном направлении, когда решил обогнать ее по обочине. Авария произошла 2 июня в селе Николо-Павловское.

Во время движения по улице Октябрьской Volkswagen остановился на левой полосе в намерении продолжить движение прямо, в этот момент в него с правой стороны въехал автомобиль Lada, который двигался с правой стороны по обочине. Двухлетний мальчик в результате столкновения ударился головой. Ребенка осмотрели медики «скорой помощи». Предварительной диагноз — ушибы и сотрясение головного мозга, рассказали TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что у водителя Lada нет водительских прав. При этом мужчина уже привлекался за подобное и другие нарушения ПДД.

Водитель Volkswagen Polo рассказал, что вместе с супругой и сыном направлялся в Екатеринбург в медицинский центр. Ребенок находился на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве, отметили в Госавтоинспекции.

При проверке на состояние алкогольного опьянения выяснилось, что оба водителя в момент ДТП были трезвы.

Напомним, угодивший под колеса автомобиля 1 июня ребенок, который пересекал дорогу на зеленый сигнал светофора на велосипеде, с травмами головы доставлен больницу в Нижнем Тагиле.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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