Из-за водителя без прав 2-летний ребенок пострадал в ДТП под Нижним Тагилом

Водитель Lada, совершая обгон по обочине, врезался в Volkswagen в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом. В результате аварии пострадал 2-летний малыш, находившийся в детском кресле в салоне иномарки.

28-летний водитель Lada Priora врезался в иномарку, следующую в попутном направлении, когда решил обогнать ее по обочине. Авария произошла 2 июня в селе Николо-Павловское. Во время движения по улице Октябрьской Volkswagen остановился на левой полосе в намерении продолжить движение прямо, в этот момент в него с правой стороны въехал автомобиль Lada, который двигался с правой стороны по обочине. Двухлетний мальчик в результате столкновения ударился головой. Ребенка осмотрели медики «скорой помощи». Предварительной диагноз — ушибы и сотрясение головного мозга, рассказали TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что у водителя Lada нет водительских прав. При этом мужчина уже привлекался за подобное и другие нарушения ПДД. Водитель Volkswagen Polo рассказал, что вместе с супругой и сыном направлялся в Екатеринбург в медицинский центр. Ребенок находился на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве, отметили в Госавтоинспекции. При проверке на состояние алкогольного опьянения выяснилось, что оба водителя в момент ДТП были трезвы. Напомним, угодивший под колеса автомобиля 1 июня ребенок, который пересекал дорогу на зеленый сигнал светофора на велосипеде, с травмами головы доставлен больницу в Нижнем Тагиле. Сбитый на Вагонке ребенок с травмами головы доставлен в ЦГБ Нижнего Тагила

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