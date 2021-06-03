Пьяный водитель на арендованном авто угонял от ГИБДД и попал в аварию в Екатеринбурге

Пьяный водитель на арендованном авто угонял от ГИБДД и попал в аварию в Екатеринбурге
Пьяный водитель на арендованном авто угонял от ГИБДД и попал в аварию в Екатеринбурге
Сегодня, 16:29ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
На каршеринговой машине пьяный водитель врезался в металлические ограждения, угоняя от ГИБДД в Екатеринбурге. В результате аварии травмы получила 23-летняя пассажирка.

32-летний водитель на каршеринговой машине Hyundai Solaris влетел в ограждение на улице Стачек в Екатеринбурге во время погони. Инцидент произошел утром 2 июня, когда сотрудники ГИБДД заметили, как автомобиль при виде экипажа ДПС сменил траекторию движения.

На законное требование сотрудников полиции об остановке, водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Было начато преследование, в ходе которого водитель не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение, рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Оказалось, что водитель и его 23-летняя пассажирка находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Девушка в результате аварии получила травму головы и ноги и была госпитализирована.

В отношении мужчины возбуждены административные дела, в том числе за управление автомашиной в состоянии опьянении. За руль он не сможет сесть минимум полтора года. Также ему придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, 9 мая пьяный водитель на Renault устроил аварию на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. Он въехал в «Ладу», остановившуюся на светофоре.

Сюжеты:
Екатеринбург
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