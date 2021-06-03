Пьяный водитель на арендованном авто угонял от ГИБДД и попал в аварию в Екатеринбурге

32-летний водитель на каршеринговой машине Hyundai Solaris влетел в ограждение на улице Стачек в Екатеринбурге во время погони. Инцидент произошел утром 2 июня, когда сотрудники ГИБДД заметили, как автомобиль при виде экипажа ДПС сменил траекторию движения.
На законное требование сотрудников полиции об остановке, водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Было начато преследование, в ходе которого водитель не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение, рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Оказалось, что водитель и его 23-летняя пассажирка находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Девушка в результате аварии получила травму головы и ноги и была госпитализирована.
В отношении мужчины возбуждены административные дела, в том числе за управление автомашиной в состоянии опьянении. За руль он не сможет сесть минимум полтора года. Также ему придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Напомним, 9 мая пьяный водитель на Renault устроил аварию на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. Он въехал в «Ладу», остановившуюся на светофоре.