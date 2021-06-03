Трупы животных обнаружили за своими домами жители поселка под Екатеринбургом

Трупы животных обнаружили за своими домами жители поселка под Екатеринбургом
Трупы животных обнаружили за своими домами жители поселка под Екатеринбургом
Сегодня, 09:25ПроисшествияФото: скриншот видео Е1.RU
Трупы животных — собак, кошек и крупного рогатого скота в мешках — обнаружили за своими домами жители поселка Полеводство под Екатеринбургом.

О незаконном скотомогильнике сообщили Е1 жители коттеджного поселка Полеводство. По их словам, мешки с трупами животных появляются на поле за жилыми домами на протяжении нескольких дней.

Разлагающиеся тела привлекают множество насекомых, от них исходит ужасный запах, рассказала очевидица.

Этот скотомогильник появился недавно, кто его тут организовал, мы не знаем, отметила женщина.

О скотомогильнике сообщили в полицию. Комментариев по данному инциденту от правоохранительных органов пока нет.

Напомним, в декабре 2020 года в Артемовском закрылся скандальный приют для собак, куда свозили отловленных собак с разных населенных пунктов Свердловской области.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
происшествиеживотныепоселоктрупыЕкатеринбургскотомогильники
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы