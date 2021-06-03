Уголовное дело и беспилотники: на Урале ищут пропавшую туристку

Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) возбуждено по по факту безвестного исчезновения 35-летней жительницы Перми Анастасии Пыхтеевой, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
На месте, где предположительно пропала женщина, сейчас работают следователи.
Создана и работает несколько групп розыска, подключены волонтерские организации, применяется шесть плавсредств, при помощи которых обследуется акватория реки Серга, где предполагается, что могла пропасть путешественница. Для более качественного прочесывания лесного массива используется беспилотник, который с высоты птичьего полета анализирует квадраты возможного местонахождения гражданки Пыхтеевой, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
В данный момент проверяется любая поступающая информация, которая может помочь в установлении обстоятельств исчезновения женщины, отметили в СКР.
Правоохранительные органы призывают всех, кто может располагать сведениями о пропавшей, сообщить информацию на линию 02 или по телефону доверия МВД 8(343)358-71-61.
Напомним, туристка из Перми пропала в Нижнесергинском районе Свердловской области 29 мая. Она отправилась в турпоход на машине, которую обнаружили на берегу водохранилища Михайловска полицейские.