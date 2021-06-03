Водитель и пассажир подрались в автобусе в Екатеринбурге (видео)

Водитель и пассажир подрались в автобусе в Екатеринбурге (видео)
Водитель и пассажир подрались в автобусе в Екатеринбурге (видео)
Сегодня, 19:07ПроисшествияФото: скриншот видео паблика "Инцидент Екатеринбург" "ВКонтакте"
Водитель рейсового автобуса № 070 в Екатеринбурге подрался с пассажиром, которого не устроило отсутствие кондуктора.

Конфликт произошел 3 июня. Мужчина-пассажир подошел к водителю и бросил ему в лицо деньги за проезд. После этого водитель набросился на него и пнул в живот. Все произошедшее попало на видео.

Видео:паблик "Инцидент Екатеринбург" "ВКонтакте"

Однако в полицию по поводу драки пока никто не обращался.

В случае, если кто-либо из участников конфликта имеет претензии, он может обратиться в ближайший отдел внутренних дел, пишет паблик «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на пресс-группу УМВД по городу.

Напомним, в начале мая автомобилисты подрались на пешеходном переходе в центре Екатеринбурга. Машина остановилась, чтобы пропустить пешеходов, а автохамы из другого автомобиля выскочили и сломали ей зеркало. Затем водители устроили драку на улице.

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Екатеринбург
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