Водитель и пассажир подрались в автобусе в Екатеринбурге (видео)

Конфликт произошел 3 июня. Мужчина-пассажир подошел к водителю и бросил ему в лицо деньги за проезд. После этого водитель набросился на него и пнул в живот. Все произошедшее попало на видео.
Однако в полицию по поводу драки пока никто не обращался.
В случае, если кто-либо из участников конфликта имеет претензии, он может обратиться в ближайший отдел внутренних дел, пишет паблик «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на пресс-группу УМВД по городу.
Напомним, в начале мая автомобилисты подрались на пешеходном переходе в центре Екатеринбурга. Машина остановилась, чтобы пропустить пешеходов, а автохамы из другого автомобиля выскочили и сломали ей зеркало. Затем водители устроили драку на улице.