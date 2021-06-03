Водитель на «Ладе» выехал на встречку и устроил массовое ДТП под Ревдой

Водитель на «Ладе» выехал на встречку и устроил массовое ДТП под Ревдой
Водитель на «Ладе» выехал на встречку и устроил массовое ДТП под Ревдой
Сегодня, 17:44ПроисшествияФото: скриншот видео Е1
Мужчина за рулем «Лады» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с тремя автомобилями под Ревдой.

Авария произошла на 320-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Предварительно, пострадал один человек. За рулем «Лады» находился пожилой мужчина, пишет Е1 со ссылкой на ГИБДД по Свердловской области.

Напомним, 2 июня двухлетний мальчик получил ушибы и сотрясение головного мозга в ДТП под Нижний Тагилом. 28-летний водитель Lada решил обогнать машину, ехавшую в попутном направлении и врезался в нее. Оказалось, что у молодого человека нет прав, а ранее он несколько раз привлекался за нарушения ПДД.

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