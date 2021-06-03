Водитель на «Ладе» выехал на встречку и устроил массовое ДТП под Ревдой

Напомним, 2 июня двухлетний мальчик получил ушибы и сотрясение головного мозга в ДТП под Нижний Тагилом. 28-летний водитель Lada решил обогнать машину, ехавшую в попутном направлении и врезался в нее. Оказалось, что у молодого человека нет прав, а ранее он несколько раз привлекался за нарушения ПДД.