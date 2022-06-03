Инспекторы ДПС устроили погоню со стрельбой за Lexus в Екатеринбурге

Инспекторам ДПС пришлось устроить погоню со стрельбой за Lexus в Екатеринбурге. ЧП произошло 1 июня около 00.00 в районе Новосвердловской ТЭЦ.
Конфликт возник из-за того, что иномарка проигнорировала требование сотрудников ГАИ остановить машину, пишет Е1. К тому же водитель авто неоднократно нарушил ПДД.
У развязки около поселка Монетного правоохранители открыли огонь по колесам машины, после чего автомобиль улетел с проезжей части. После чего сотрудники ГАИ задержали людей, находящихся в машине. Это два 42-летних близнеца.
В автомобиле мужчин был найден сверток с неизвестным веществом. Он уже был оправлен на экспертизу. На братьев составили пять протоколов по КоАП.