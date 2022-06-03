Инспекторы ДПС устроили погоню со стрельбой за Lexus в Екатеринбурге

Инспекторы ДПС устроили погоню со стрельбой за Lexus в Екатеринбурге
Инспекторы ДПС устроили погоню со стрельбой за Lexus в Екатеринбурге
Сегодня, 15:30ПроисшествияФото: 1MI
Правоохранителям пришлось гнаться за иномаркой, нарушающей ПДД, и стрелять по колесам в Екатеринбурге.

Инспекторам ДПС пришлось устроить погоню со стрельбой за Lexus в Екатеринбурге. ЧП произошло 1 июня около 00.00 в районе Новосвердловской ТЭЦ.

Конфликт возник из-за того, что иномарка проигнорировала требование сотрудников ГАИ остановить машину, пишет Е1. К тому же водитель авто неоднократно нарушил ПДД.

У развязки около поселка Монетного правоохранители открыли огонь по колесам машины, после чего автомобиль улетел с проезжей части. После чего сотрудники ГАИ задержали людей, находящихся в машине. Это два 42-летних близнеца.

В автомобиле мужчин был найден сверток с неизвестным веществом. Он уже был оправлен на экспертизу. На братьев составили пять протоколов по КоАП.

Сюжеты:
Новости УрФО
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